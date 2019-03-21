كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرصد السوري يدعو برلين إلى استلام "الدواعش الألمان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، الحكومة الألمانية إلى التعامل مع قضية المقاتلين الألمان الذين انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي، وجرى اعتقالهم في سوريا، قائلاً إنهم بمثابة "قنابل موقوتة" تشكل خطراً على سوريا وأوروبا.

وقال رامي عبد الرحمن، الذي يرأس المرصد السوري منذ عام 2011، في برلين، أمس الأربعاء، إن هناك 44 امرأة ألمانية يعتقد أنهن عضوات في تنظيم داعش الإرهابي و78 طفلاً من ألمانيا مسجلين في المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأوضح عبد الرحمن، أن عدد المقاتلين الرجال لدى تنظيم داعش القادمين من ألمانيا والمسجونين حالياً، ارتفع مجدداً بعدما استسلم نحو ألف من مقاتلي التنظيم خلال تقدم قوات قسد التي يقودها الأكراد أمس الثلاثاء.



وقال إنه إذا لم تسمح ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى بعودة مواطنيها، يجب عليها التأكد من تقديمهم إلى العدالة عبر وجود دولي في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد.

وأضاف أنه إذا اجتاحت القوات التركية أو قوات متحالفة مع الرئيس السوري بشار الأسد، المناطق التي يسيطر عليها الأكراد، قد يستغل السجناء من مقاتلي تنظيم داعش الفرصة للهرب، وفي هذه الحالة ستثار مخاوف من قيامهم بشن مزيد من الهجمات الإرهابية في أوروبا.