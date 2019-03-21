كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاميرات سرية تتجس على 1600 نزيل فى عشرات الفنادق بكوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم إلقاء القبض على رجلين كوريين جنوبيين بعد تركيبهما كاميرات تجسس في عشرات من غرف الفنادق، حيث قاما سرا بتسجيل أكثر من 1600 ضيف وبثّ لقطات حية.

وقالت الشرطة المحلية، إن الرجال متهمون بتركيب كاميرات في المقابس الكهربائية وحاملات مجفف الشعر وصناديق التلفزيون الرقمية في 30 فندقًا في عشر مدن في كوريا الجنوبية، ثم قاموا ببث اللقطات على موقع على شبكة الإنترنت الذى يشترك فيه الآلاف من الأعضاء، بقيمة رسوم شهرية 44.95 دولار

وقالت الشرطة لشبكة "سى إن إن"، إنه "كانت هناك حالة مماثلة في الماضي تم فيها تركيب كاميرات غير قانونية في الفنادق وتم مشاهدتها باستمرار وسرية، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها القبض على الشرطة، حيث يتم بث مقاطع الفيديو على الهواء مباشرة على الإنترنت.

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وتكافح كوريا الجنوبية وباءً متنامياً لما يسمى بـ "المولكا"، حيث تظهر مقاطع الفيديو الخاصة بالتجسس في الغالب بحق النساء، بعد أن يصورها الرجال سراً في المدارس والمراحيض والمكاتب.

يوُعتقد أن "الانتقام الاباحي" مقاطع الفيديو المأخوذة من العلاقات الجنسية دون موافقة الشريك، منتشرة على نطاق واسع.

واحتجت الآلاف من النساء في سيول العام الماضي في عدة مناسبات ضد مقاطع الفيديو كجزء من حركة"أنا أيضاً"، وتأتي قضية التجسس في الفنادق بعد أيام قليلة من استقالة عدد كبير من نجوم البوب الكورى"كيبوب" من الأعمال التجارية بعد اعترافهم بتصوير وتوزيع مقاطع فيديو جنسية غير مشروعة أو تصويرها دون موافقة أو مشاهدتها.