حماس تحيل متظاهرين ضدها إلى القضاء العسكري

باشرت حركة حماس، اليوم الأربعاء، بعرض عدد من الموقوفين على خلفية الحراك الشعبي المناهض للغلاء وفرض الضرائب في قطاع غزة، على النيابة العسكرية، وهو ما يخالف القانون الفلسطيني.

وقالت عائلة الشاب المعتقل عامر بعلوشة، إن أجهزة أمن حماس أحالت ابنها للنيابة العسكرية، رغم أنه محامي ومدني ولا يعمل في أي جهاز أمني، ما اعتبرته تجاوزاً سافراً للقانون الفلسطيني.

وكتب والد المعتقل بعلوشة عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "تواصل معي ابني عامر بعلوشة تلفونيا لمدة لاتتجاوز الدقيقتين، وأخبرني من خلال جوال ضابط أمن داخلي بأنه الأن موجود في سجن الأمن الداخلي الكائن في مبني الكتيبة بمدينة غزة، وطلب مني ملابس وأخبرني أنه تم استجوابه من قبل النيابة العسكرية".

وأضاف: "مارست المحاماة منذ العام 1981، ولا أعلم سوى أن ما يتم تقديمهم للنيابة العسكرية فقط هم العسكريون، أو أن نكون تحت حكم عسكري كما كان يحدث أيام الاحتلال العسكري الإسرائيلي".

وتتهم أجهزة أمن حماس، الشاب بعلوشة بأنه أحد الداعين للحراك والمنظرين الأساسيين له، بعد مشاركته في وقت سابق في حراك آخر، احتجاجاً على أزمة الكهرباء في غزة، قبل أعوام.

وتواصل أجهزة أمن حماس، اعتقال المئات من المواطنين الفلسطينيين، بتهمة المشاركة في مسيرات احتجاجية شهدها قطاع غزة خلال الأيام الماضية، ضد الضرائب والغلاء، والتي قمعتها حركة حماس منذ انطلاقها.