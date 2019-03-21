كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد حادثة "كرايستشرش" الإرهابية.."الخليج 365" تنفرد بحوار من قلب المدينة النيوزيلندية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كان "عطا عليان" محبوبًا ومحترمًا من قِبل الجميع

لا زلت أتذكر دعم "عطا" لي ..كلماته معي إلى الأبد

الجميع مرحب بهم في " كرايستشيرش" بغض النظر عن دينهم أو معتقداتهم

أريد أن أصلي مع المسلمين على الرغم من أنني لست مسلماً

أنا آسف لأننا لم نتمكن من إبقائهم آمنين في مكان لا يجب أن يشعروا فيه بالخطر

لا يجب أن يخرج القاتل مرة أخرى من السجن

جميعنا في "كرايستشيرش" يد واحدة ونحب المسلمين وسوف ندعمهم دائمًا

شهدت مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، الجمعة الماضية، حادثاً إرهابياً مروعاً للمسلمين، حيث قضى ما يقرب من 50 شخصاً وجرح 50 آخرين، على يد الإرهابي الأسترالي "برينتون تارانت"، الذي فتح النار على مسجدين، فيما قام بتصوير الواقعة كاملة، وبثّ أحداثها على صفحات التواصل الاجتماعي.

وكان من بين الضحايا، عطا عليان، حارس مرمى المنتخب النيوزيلندي لكرة الصالات، الذي نعيه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأعرب عن تعازيه لعائلته، وعوائل الضحايا الذين قضوا في الهجمات الإرهابية.

"الخليج 365" التقت في حوار خاص، الشاب النيوزيلندي، "هاميش ميتشل"، أحد الزملاء القريبين لـ "عليان"، والذي كشف عن العديد من الأسرار، والحكايات التي جمعته بحارس المنتخب النيوزيلندي.

وإلى نص الحوار

أخبرني المزيد عن نفسك؟



أنا هامش ميتشل، 23 عامًا، أعمل في وسائل الإعلام كمنسق مبيعات، أعيش في مدينة كرايستشيرش (معقل الحادث الإرهابي) وألعب كرة الصالات للاعبين الداخليين في كانتربيري يونايتد، وأيضًا في فريق كرة الصالات النيوزيلندي.

كيف عرفت الكابتن "عطا عليان"؟



قابلت "عطا" في عام 2011 عندما بدأت التدريب معه في كرة القدم الخماسية في كانتربيري يونايتد، كنا نتدرب طوال العام ، لذلك كنا نرى بعضنا البعض كثيرًا وأصبحنا أصدقاء حميمين، كان أيضًا في فريق نيوزيلندا معي عندما شاركت لأول مرة في عام 2017.

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هل تتذكر بعض المواقف التي حدثت بينك وبين الكابتن "عليان"؟



عندما كنا نلعب خارج أرضنا مع كانتربيري، كنا نجلس معًا، قضينا الكثير من الوقت في لعب ألعاب الورق، ومشاهدة برنامج تلفزيوني أحببناه باسم "ريك ومورتى"، كنا فقط نضحك معا.

في عام 2014 ، فزنا بدوري كرة الصالات الوطني النيوزيلندي وتجربة ذلك معه كانت رائعة، أعطينا بعضنا البعض عناقاً أكبر وكنا سعداء للغاية.

ما زلت أتذكر دعمه لي، حيث كان يقول لي باستمرار "اذهب واستمتع وسأقدم لك الدعم طوال الوقت"، ستكون هذه الكلمات معي إلى الأبد.

هل شعرت يومًا أن "عطا" عاملك بعنصرية، وكيف كان يتعامل مع بقية الفريق؟



لم يكن "عطا" أبدًا عنصريًا بالنسبة لي، أو لأي شخص في الفريق، ولم يكن أي شخص عنصريًا، لقد كان محبوبًا ومحترمًا من قِبل الجميع، بمن فيهم الأشخاص الذين لم يكونوا في الفريق، لقد كان طيبًا مع الجميع وكان الجميع لطيفًا معه، وكان دائمًا يتأكد من أن الجميع سعداء، وإذا كان شخص ما منزعجًا، فقد كان أول شخص يقوم بمساعدتهم.

اشرح لي كيف يعيش المسلمون وغير المسلمين مع بعضهم في مدينة كرايستشيرش؟



الجميع يحب الجميع، الجميع مرحب بهم هنا بغض النظر عن دينهم أو معتقداتهم، لذلك نحن نبحث عن بعضها البعض، لا يهم من أين أتيت، ما هي معتقداتك أو دينك، نحن جميعا عائلة، يجب ألا تكون العنصرية في أي جزء من العالم لأننا جميعًا أسرة واحدة.

هل تعيش بالقرب من "مسجد النور"، كيف تلقيت الحادث، وكيف كان رد فعلك؟



أنا لا أعيش شخصياً بالقرب من "مسجد النور" ، كنت في العمل عندما وقع الحادث، عملي قريب جداً من المسجد، سمعت عن الحادث من هاتفي، تلقيت إخطارًا قيل إنه كان هناك إطلاق نار على مسجد النور ومسجد آخر في كرايستشيرش ، كنت حزينًا عندما علمت بكل شيء.

انتشر الكثير من مقاطع الفيديو التي تظهر دعماً كبيرًا من غير المسلمين، هل حدث هذا بالفعل، وكيف تفسر هذا السلوك؟



نعم حدث هذا. ليس لدينا الحق في الحكم على أي شخص ومعتقداته، يجب أن نحترم اختياراتهم، أنا شخصياً أريد أن أصلي مع المسلم على الرغم من أنني لست مسلماً لإظهار أننا جميعًا يد واحدة.

كان الدعم الذي يتلقاه المجتمع المسلم لا يصدق، إنه يدل على أننا نحزن معهم ونحبهم وسوف ندعمهم دائمًا.

ما هو شعورك حيال هذا الحادث؟



أشعر بالحزن والأسف الشديد لأن شيئًا فظيعًا حدث، أنا آسف لأننا لم نتمكن من إبقائهم آمنين في مكان لا يجب أن يشعروا فيه بالخطر على الإطلاق.

ما تعليقك على تصريح السيناتور الأسترالي المتطرف "فريزر أنينغ" الذي كان ضد المسلمين؟



أنا أختلف تماما مع السيناتور المتطرف فريزر انينغ، ما قاله كان خطأ وغير صحيح على الإطلاق، كنت غاضبا عندما سمعت عن التعليقات التي قالها، ما قاله كان لا يحترم المسلمين فحسب ، بل لا يحترم الجميع.

ينادي البعض بإعدام القاتل، كيف تنظر إلى هذا؟



أريده أن يكون على دراية بالألم الذي سببه لملايين الناس، وأن يواجه عواقبه، يجب ألا يخرج من السجن مرة أخرى، أعتقد أن عقوبة الإعدام هي ما يأمل فيه، لذا يجب ألا نعطيه ما يريد.

من وجهة نظرك، كيف ترى كيفية القضاء على هذه الكراهية والتطرف؟



عن طريق نشر الحب فقط في جميع أنحاء العالم، الطريقة الوحيدة للقضاء على ذلك هو أن نحب بعضنا البعض، علينا جميعا أن ندعم ونحترم بعضنا البعض حتى يحدث ذلك.

أخبرني عن الظروف الحالية في المدينة، هل يعمل المسجد الآن، هل تم تشديد الأمن ... إلخ؟



لقد تجمعت المدينة مع بعضها البعض وساعدت بعضها البعض بجميع الأشكال، أعتقد أنه مفتوح الآن وهو أمر رائع أن نرى.

الجميع يتأكد من أن الجميع بخير هنا، لا يزال الكثير من رجال الشرطة في الدوريات للتأكد من أن المدينة آمنة.

