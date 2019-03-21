حيسان: أتمنى أن ينتهي مسلسل المحاكمة بالبراءة لي وللصحافيين الأربعة – فيديو

عقب تأجيل هيأة المحكمة الابتدائية في الرباط، ظهر اليوم الأربعاء، النطق بالحكم في القضية، التي يتابع في شأنها 4 صحافيين، ومستشار برلماني، إلى يوم الأربعاء المقبل، قال عبد الحق حيسان، برلماني الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه يتمنى البراء له، وللصحافيين الأربعة.

وأضاف حيسان، في تصريح لـ”اليوم 24″، “أتمنى البراءة يوم الأربعاء المقبل، لأن هذه محاكمة فارغة، وما كان لها أن تكون”.

واعتبر حيسان أن الملف “تم إيجاده على عجل”، مضيفا، “أتمنى أن يكون، الأربعاء المقبل، هو اليوم الأخير في هذا المسلسل”.

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وكانت المحكمة الابتدائية في الرباط قد قررت، ظهر اليوم، تمديد التأمل قبل النطق بالحكم في حق الصحافيين الأربعة، المتابعين بتهمة نشر معلومات عن لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد، إثر شكاية من حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين.

وكانت النيابة العامة قد التمست إدانة الصحافيين الأربعة، وتطبيق فصول المتابعة، التي تنص على السجن، والمتعلقة بالقانون المنظم لمهام لجان تقصي الحقائق، وذلك في حق أربعة صحافيين، ومستشار برلماني.

وتوبع الصحافيون الأربعة، وهم محمد أحداد من “المساء”، وعبدالحق بلشكر من “أخبار اليوم”، وعبدالإله سخير، وكوثر زكي من موقع “الجريدة 24″، منذ سنة، بشكاية من حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بتهمة “نشر” معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، بينما توبع عبدالحق حيسان، برلماني الـ”cdt”، بتهمة تسريب معطيات عن عمل اللجنة.