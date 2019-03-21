“بلوكاج” الحوار الاجتماعي.. حزب نبيل بنعبد الله يدعو إلى التوصل لاتفاق قبل فاتح ماي

وسط “البلوكاج” الذي تعرفه جولات الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، والوساطة التي تخوضها وزارة الداخلية لفك الأزمة، دعا حزب التقدم والتشتراكية، إلى تسريع التوصل إلى اتفاق اجتماعي يُمَكِّنُ من تحقيق مكتسباتٍ لفائدة الشغيلة المغربية.

وطالب حزب نبيل بنعبد الله، في بلاغ له أصدره اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مكتبه السياسي، بضرورة استئناف الحوار الاجتماعي بين الأطراف المعنية، وتسريع وتيرته، بما يمكن من تحقيق مكتسبات جديدة لفائدة الشغيلة المغربية.

كما اعتبر حزب التقدم والتشتراكية، أن الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي مطالبة بالتوصل إلى اتفاق مقبول ينطلق من الالتزام الحكومي، ويتفاعل إيجابا مع الانتظارات المشروعة للأجراء، وذلك قبل فاتح ماي المقبل الذي يصادف الاحتفاء باليوم العالمي للشغل.

يشار إلى أن الأطراف الثلاثة في الحوار الاجتماعي، فشلت في فاتح ماي الماضي، في التوصل إلى اتفاق، رغم الجولات ماراطونية التي دخلت فيها الأطراف قبيل “عيد العمال”.