استطلاعان: "كاحول لافان" يستعيد الصدارة والأغلبية لمعسكر اليمين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر استطلاعان للرأي العام الإسرائيلي، نشرا مساء الأربعاء، استعادة قائمة تحالف "كاحول لافان" صدارة التمثيل البرلماني في الكنيست بانتخابات تجري اليوم، في ظل تراجع لحزب الليكود، لم يؤثر على تمثيل "معسكر اليمين" الذي يحافظ على الأغلبية.

ووفقًا لاستطلاع أجرته القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، فإن تحالف "كاحول لافان" يتصدر بتمثيل يصل إلى 32 مقعدًا، مقابل 27 مقعدًا لحزب الليكود الحاكم.

وأظهرت نتائج استطلاع القناة، أن حزب العمل يحل في المركز الثالث بـ10 مقاعد برلمانية، يليه تحالف الجبهة والعربية للتغيير بـ8 مقاعد، في حين تحصل كتلة "يهدوت هتوراه" الحريدية على 7 مقاعد.

وبحسب النتائج، يحصل "شاس" على 6 مقاعد فيما يحصل تحالف أحزاب اليمين المتطرف ("البيت اليهودي"، "الاتحاد القومي" و"عوتمسا يهوديت") على 5 مقاعد، في الوقت الذي بالكاد تنجح فيه 4 قوائم من تخطي نسبة الحسم بمقدار بسيط، وتحصل على 4 مقاعد في الكنيست، وهي "كولانو" و"ميرتس" وتحالف الموحدة والتجمع و"يسرائيل بيتينو" و"زيهوت".

وبيّن الاستطلاع الذي شمل عينة مكونة من 500 شخص بنسبة خطأ تصل إلى 4.4% أن "غيشر" بقيادة أورلي ليفي أباكسيس، يفشل في تجاوز نسبة الحسم، ويحصل على 1.6% من أصوات الناخبين.

وبموجب الاستطلاع سيتفوق معسكر أحزاب اليمين والحريديين على معسكر أحزاب ما يسمى الوسط – اليسار والأحزاب العربية، بحيث سيحصل الأول على 62 مقعدا والآخر على 58 مقعدا.

وسُئل المستطلعة آراؤهم حول الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، إذ خيّروا بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ورئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس، وجاءت الإجابات على هذا النحو: 36% يفضلون نتنياهو، 34% يفضلون غانتس، 18% يعتقدون أن أيًا من الاثنين غير مناسب، وقال 12% من المستطلعة آراؤهم إنهم لا يعلمون.

وفي ما يتعلق بالشبهات حول تورط نتنياهو في فساد صفقة الغواصات، قال 48% من المستطلعة آراؤهم، إنهم يعتقدون أن نتنياهو "تصرف انطلاقًا من اعتبارات لمصالحه الشخصية"، في حين قال 25% أنه تصرف "فقط لأسباب عملية تخدم مصلحة الدولة"، وقال 27% إنهم لا يعرفون.

كما سئل المستطلعين إذا ما كانت التقارير حول اختراق جهات إيرانية للهاتف الخاص بغانتس، قد أثرت على نظرتهم له أو غيرت رأيهم حول انتخابه من عدمه، قال 5% إنها أثرت عليهم بالإيجاب، فيما قال 15% إنها تركت لديهم انطباعا سلبيًا، فيما قال 59% من المستطلعين إنها لم يتأثروا بالتقارير، وقال 21% إنهم لا يعرفون.

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استطلاع القناة 13: غانتس يتفوق على نتنياهو

وفي استطلاع آخر أخرته القناة 13 الإسرائيلية، ونشر مساء اليوم، تتصدر قائمة "كاحول لافان" نتائج الانتخابات بتمثيل يصل إلى 31 مقعدًا في حين يصل تمثيل الليكود إلى 29 مقعدًا.

واللافت في استطلاع القناة 13 تجاوز غانتس لنتنياهو في السؤال حوال الشخصية الأنسب لتركيب الحكومة الإسرائيلية المقبلة، حيث حاز غانتس على ثقة 42% من المستطلعين، في حين قال 41% إن نتنياهو هو الأنسب، في حين قال 17% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.

وبحسب نتائج استطلاع القناة، يحصل حزب العمل على 9 مقاعد، في حين يحصل كل من تحالف أحزاب اليمين المتطرف و"يهدوت هتوراه" وتحالف الجبهة والموحدة على 7 مقاعد.

بينما يقتصر تمثيل "اليمين الجديد" على 6 مقاعد، يليه كل من "كولانو" و"شاس" و"ميرتس" و"زيهوت" بـ5 مقاعد، ويتذيل تحالف الموحدة والتجمع القائمة بـ4 مقاعد في الكنيست المقبلة.

وبموجب الاستطلاع، يحافظ معسكر أحزاب اليمين والحريديين على الأغلبية، ويتفوق على معسكر أحزاب ما يسمى بـ"الوسط – اليسار" والأحزاب العربية، بحيث سيحصل الأول على 64 مقعدا والآخر على 56 مقعدا.

وفحص الاستطلاع رأي المشاركين في اقتراح غانتس بإقامة لجنة تحقيق حكومية لفحص قضية الغواصات، والشبهات حول تورط نتنياهو ومقربين منه في القضية، قال 55% من المستطلعين إنهم يدعمون اقتراحا مماثلا، فيما رفض الاقتراح 26% وقال 19% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.

يذكر أن استطلاع القناة 13 شمل عينة مكونة من 734 شخصًا بنسبة خطأ تصل إلى 3.5%.