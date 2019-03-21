شكرا لقرائتكم خبر عن «ماي» تطالب البرلمان بالدعم الفوري لـ«بريكست» والان نبدء بالتفاصيل
وقالت "ماي"، في بيان من مقر إقامتها في دواننج ستريت: "أشعر شخصيا بالأسف الشديد على هذا التأجيل".
وأضافت: "آمل بشدة في أن يجد النواب سبيلا لدعم الاتفاق الذي تفاوضت بشأنه مع الاتحاد الأوروبي، وهو الاتفاق الذي يتماشى مع نتيجة الاستفتاء وهو أفضل اتفاق.. سأواصل العمل ليل نهار لتأمين الدعم" لهذا الاتفاق. وتابعت قائلة: "لكني لست مستعدة لتأجيل الخروج إلى ما بعد 30 يونيو".
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