اليابان تخطط لتطوير صواريخ متوسطة وبعيدة المدى لتعزيز قدراتها الدفاعية

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تخطط اليابان لتطوير صواريخ متوسطة وبعيدة المدى، لتعزيز القدرات الدفاعية في الجزر النائية بجنوب غربي اليابان والمناطق القريبة في المحيط الهادئ.

واوضح وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا، إن السفن الحربية الأجنبية أصبحت الآن مجهزة بأسلحة مضادة للطائرات بعيدة المدى، موضحا أنه يريد أن يرى الصواريخ بعيدة المدى مركبة على الطائرات المقاتلة اليابانية من أجل ضمان سلامة أفراد قوات الدفاع الذاتي، مضيفا أن أعمال البحث والتطوير للصواريخ قائمة بالفعل.

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