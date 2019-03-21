شكرا لقرائتكم تونس.. نهاية رعب "ذبّاح داعش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت السلطات التونسية، مقتل حسام الثليثي أمير كتيبة "جند الخلافة"، فرع تنظيم داعش في تونس، خلال عملية أمنية بجبل السلوم في محافظة القصرين غربي البلاد قرب الحدود الجزائرية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان نشرته مساء الأربعاء، إنه "بعد إجراء المقارنات البصمية والجينية، تأكد أن العنصر الإرهابي حسام الثليثي أمير ما يسمى بكتيبة "جند الخلافة" بتونس، كان من بين العناصر التي تم القضاء عليها في العملية الأمنية الإستباقية بمرتفعات جبل السلوم بالقصرين".

Advertisements

ويعتبر الإرهابي حسام الثليثي المكنى "أبو مسلم" من أهمّ قيادات الصف الأول في تنظيم داعش، حيث إلتحق به عام 2014 وكان من مؤسسي كتيبة "جند الخلافة"، التي تتخذّ من الجبال الغربية للبلاد الواقعة على الحدود مع الجزائر مجالا لنشاطها وقاعدة للهجمات الدموية التي قادتها.

وشارك الثليثي (27 سنة) في عمليات إرهابية على غرار كمينين استهدفا تشكيلتين عسكريتين في جبل المغيلة في 2015، وخلّف 6 قتلى من العسكريين وعددا من الجرحى، كما اشتهر بقطع الرؤوس، حيث شارك في عملية ذبح الراعي مبروك السلطاني في 2015 وشقيقه الشهيد خليفة السلطاني في 2017، كما ذبح العسكري سعيد الغزلاني في 2016 وشقيقه خالد الغزلاني في 2018، إلى جانب ذبح المواطن محمد الأخضر المخلوفي في فيفري 2019.

وكان الثليثي أحد أهم المسجلين على لائحة المطلوبين في تونس، وبمقتله يفقد تنظيم داعش واحد من أهم القيادات التي كان يعوّل عليه لقيادة هجماته الدموية في تونس، إضافة إلى الإرهابيين محمد الناصر المباركي المكنى "أبو سليمان" ومنذر الغرسلي المكنى "أبو محمد" الذين تم تصفيتهما أيضا، الثلاثاء، في مرتفعات جبال السلوم الحدودية مع الجزائر.