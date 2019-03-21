شكرا لقرائتكم "الإتجار بالبشر" اليمنية: الانقلابيون اختطفوا 160 امرأة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر عن انتهاكات حديدة ارتكبتها ميلشيا الحوثي الانقلابية بحق عشرات النساء في مناطق مختلفة تخضع لسيطرتها.
وأوردت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر أن أكثر من مائة وستين امرأة تم اختطافهن من قبل الحوثيين وأن المليشيا الحوثية أخفت جميع المختطفات في فلل خاصة دون أي مراعاة للمبادئ والقيم المجتمعية.
تقارير المنظمة أشارت إلى أن الاختطافات لاتزال مستمرة وبنفس النهج السابق منذ سيطرة الانقلابيين على العاصمة صنعاء حتى اليوم.
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