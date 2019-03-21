وفد من الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة عرض مع فادي سعد اوضاع الجامعة

اجتمع وفد من الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية مع عضو لجنة الصحة النيابية النائب في حزب القوات اللبنانية الدكتور فادي سعد، وذلك من ضمن اجتماعاتها مع المسؤولين السياسيين، لشرح مطالب أساتذة الجامعة اللبنانية.

وشرح الوفد قضايا الجامعة وركز على أهمية دورها على الصعيد الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والوطني، وتم التوافق على ضرورة تعزيز وضعها بشرا وحجرا.

وقدم الوفد لسعد ملفا عن مجمل مطالب الأساتذة ومنها ملف الدخول إلى الملاك وملف التفرغ ومشروع قانون زيادة الخمس سنوات عند احتساب المعاش التقاعدي مع تعديلاته، واقتراح القانون المكرر المعجل لإعطاء تلاث درجات للأساتذة. والمطالب الأخرى.

وشدد الوفد على أن إقرار هذه المطالب لا يشكل عبئا على مالية الدولة، لا بل هي تنصف الأساتذة وتحسن من ظروف العمل في الجامعة عموما. كما وتعود بالمنفعة العامة على الوطن بأكمله في جميع الميادين.

من جهته أقر سعد بأحقية المطالب وبديهيتها وتحدث عن صعوبة إقرار أي مشروع فيه إنفاق في الوقت الراهن، لكنه وافق الوفد على الاستمرار برفع الصوت والعمل لما فيه مصلحة الجامعة والوطن ريثما تتوفر الظروف في المدى القصير لإقرار المطالب المحقة وتحقيق الإصلاح الضروري.