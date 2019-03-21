عناصر الدفاع المدني اخمدوا حريقا في وادي حلبا

افادت معلومات صحافية بأن حريقا شب في وادي حلبا في اراضي مشتركة بين حلبا وعدبل والنفيسة، الحريق أتى على حوالي 2000 متر أشجار سنديان وقندول . وقد سارع على الفور عناصر الإطفاء للدفاع المدني في مركز حلبا الإقليمي الى مكان الحريق وعملوا على تطويقه وإخماده قبل امتداده الى باقي الأراضي المجاورة في الوادي .

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