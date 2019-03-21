لحام: التجسُّدَ هو العقيدة العظمى فى المسيحيَّة

أشار البطريرك غريغوريرس الثالث لحام في محاضرة ألقاها في المعهد الفني الانطوني في الدكوانة إلى ان "المعنى الحقيقي للتبشير في اللغة اليونانيَّة فهو أكثر من سلام وترجمته الحقيقيَّة هي إفرحي يا ممتلئة نعمة؛ النِّعمة والفرح متساويان في اللغة اليونانيَّة".

ولفت إلى انه "يبقى أنَّ التجسُّدَ هو العقيدة العظمى فى المسيحيَّة، والينبوع الحيّ الذي ينبع منه كل الفكر المسيحى ويُبنى عليه".

وكان قد حضر المحاضرة شخصيات روحية وإعلامية وأساتذة وإداريِّ المعهد والطلَّاب