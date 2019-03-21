أشار البطريرك غريغوريرس الثالث لحام في محاضرة ألقاها في المعهد الفني الانطوني في الدكوانة إلى ان "المعنى الحقيقي للتبشير في اللغة اليونانيَّة فهو أكثر من سلام وترجمته الحقيقيَّة هي إفرحي يا ممتلئة نعمة؛ النِّعمة والفرح متساويان في اللغة اليونانيَّة".
ولفت إلى انه "يبقى أنَّ التجسُّدَ هو العقيدة العظمى فى المسيحيَّة، والينبوع الحيّ الذي ينبع منه كل الفكر المسيحى ويُبنى عليه".
وكان قد حضر المحاضرة شخصيات روحية وإعلامية وأساتذة وإداريِّ المعهد والطلَّاب
كانت هذه تفاصيل خبر لحام: التجسُّدَ هو العقيدة العظمى فى المسيحيَّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.