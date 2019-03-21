مسؤول عُماني نفى خروج السلطنة من اتفاق "أوبك +"

أعلن وكيل وزارة النفط والغاز العُمانية سالم العوفي "عدم صحة معلومات حول انسحابها من اتفاق خفض الإنتاج مع منظمة الدول المصدرة للبترول ومنتجين مستقلين "أوبك +"، مؤكدا "التزام السلطنة بتقريب الفجوة بين العرض والطلب". ولفت إلى "انني لا أعلم شيئا عن تصريحات انسحاب السلطنة من اللجنة المنسقة، ولدينا دعوة لحضور اجتماع قادم ونحن أعضاء في لجنة "أوبك" لخفض الإنتاج وما زلنا ملتزمين بحصة السلطنة من الإنتاج".

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