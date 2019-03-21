الخارجية الكازاخستانية: اجتماع أستانا المقبل حول سوريا في نيسان

أعلن نائب وزير الخارجية الكازاخستاني مختار تليوبردي أن اجتماع أستانا المقبل حول تسوية الأزمة في سوريا سيعقد نهاية شهر نيسان المقبل في العاصمة الكازاخستانية.
وأكّد تليوبردي أن "الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وإيران وتركيا) تقدمت إلينا باقتراح يوم 20 نيسان موعدًا لها ولكننا لم نتلق تأكيدًا وتاريخًا محددًا بعد"، مشيرًا إلى أن اجتماع أستانا سيحتفظ باسمه على الرغم من إعادة تسمية عاصمة كازاخستان بـ “نور سلطان”.
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