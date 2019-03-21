لودريان: لم نحصل على ردود من واشنطن حول خططها في سوريا

أفاد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان بأن "فرنسا لم تحصل على أي ردود بشأن خطط الولايات المتحدة في سوريا، على الرغم من إجراء مباحثات مع واشنطن"، مشيراً إلى أن "وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي زارت الولايات المتحدة لبدء المباحثات مع الأميركيين وسعيا للحصول على الأجوبة عن مختلف الأسئلة في حال الحفاظ على الحضور العسكري الأميركي كيف ستكون ملامحه؟ ما ستكون المهمة؟ وأي قدرات ستكون هناك؟".

ولفت إلى أنه "ليست لدينا الأجوبة عن هذه الأسئلة حتى الآن"، مؤكدا أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحدد مستقبل دور فرنسا في سوريا بناء على تلك الأجوبة".