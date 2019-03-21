فرانس برس: هجوم لطالبان في بلوشستان يودي بحياة ستة شرطيين

قُتل ستة شرطيين باكستانيين في هجوم استهدف حاجزا للشرطة في إقليم بلوشستان المضطرب في جنوب غرب البلاد، بحسب ما أعلن مسؤولون الأربعاء، في أحدث هجوم لحركة طالبان في المنطقة.

وكشف المسؤول المحلي في المنطقة قادر بخش لوكالة فرانس برس ان "الهجوم كان مباغتا. لقد جاء المهاجمون على متن دراجات نارية وقتلوا ستة عناصر أثناء الخدمة".