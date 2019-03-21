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فرانس برس: هجوم لطالبان في بلوشستان يودي بحياة ستة شرطيين

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قُتل ستة شرطيين باكستانيين في هجوم استهدف حاجزا للشرطة في إقليم بلوشستان المضطرب في جنوب غرب البلاد، بحسب ما أعلن مسؤولون الأربعاء، في أحدث هجوم لحركة طالبان في المنطقة.

وكشف المسؤول المحلي في المنطقة قادر بخش لوكالة فرانس برس ان "الهجوم كان مباغتا. لقد جاء المهاجمون على متن دراجات نارية وقتلوا ستة عناصر أثناء الخدمة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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