اليماني: اتفاق الحديدة تعثر بسبب رفض المتمردين الحوثيين القبول بالانسحاب

لفت وزير الخارجية اليمني خالد اليماني إلى أن "اتفاق الحديدة تعثر بسبب رفض المتمردين الحوثيين القبول بالانسحاب وإعادة الانتشار"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن لموظفي الأمم المتحدة القيام بأي ممارسات دون توجيهات مباشرة من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث"، مضيفاً: "الممارسات السابقة لموظفي الأمم المتحدة تتطلب تفسيرا من مارتن غريفيث وتأكيدا بعدم تكرارها مطلقا".

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