"الثأر وبيع أنابيب" كلمة السر في إطلاق مجهولين الرصاص على 3 أشقاء بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين برصاص مجهولين في مركز أيو النمرس، جنوب الجيزة.

التحريات الأولية رجحت ارتكاب الحادث بسبب خصومة ثأرية بين عائلتي "خليل" و"جوهر" تعود تفاصيله إلى عام؛ بسبب خلاف على بيع أسطوانات البوتاجاز.

وكشفت المعاينة الأولية مقتل "أحمد.م" 30 سنة، وإصابة شقيقيه "محمد" و"محمود" وتم نقلهما إلى مستشفى الحوامدية العام، وتحويلهما إلى مستشفى قصر العيني للعلاج اللازم.

وانتقلت قوة من فرقة الجنوب إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته، والبحث عن كاميرات مراقبة بالطرق المؤدية إلى مسرح الجريمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.