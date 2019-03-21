في أول تطبيق للائحة الجزاءات.. "الأعلى للإعلام" يفتح تحقيقًا مع "بانوراما والحدث"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، فتح تحقيق مع قناتي "بانوراما" و"الحدث اليوم"؛ لمخالفتها قانون الملكية الفكرية وبث مسلسلات وأحداث رياضية ليس من حقهما، وذلك في أول تطبيق للائحة الجزاءات بعد إقرارها يوم الاثنين الماضي.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تلقت شكاوى تتهم القناتين بالسطو غير القانوني على عدد من المسلسلات والأحداث الرياضية وبثها بشكل غير قانوني دون إذن من الملاك، وتولت التحقيق فيها واستدعاء رئيسي الحدث وقنوات بانوراما، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، إن العقوبة في مثل هذه الحالات تصل لغرامة 5 ملايين جنيه وحجب البث بشكل مؤقت.

وأضاف شوقي لمصراوي، أن لجنة الشكاوى ناقشت اليوم 3 شكاوى أخرى، إحداها من رئيس أحد البنوك العامة ضد جريدة الدستور وما زالت قيد المناقشة، بالإضافة إلى شكوى من العاملين بقناة النهار لعدم سداد مستحقاتهم، وشكاوى ضد إحدى الصحف تتهمها بالخوض في الأعراض.

وأوضح أن لجنة الشكاوى ستستكمل تحقيقها في جلسة خاصة يوم الأحد المقبل في الشكوى التي تتهم قناة BBC بإهانة الشعب المصري.