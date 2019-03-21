صور| أمسية بدوية احتفالا بالذكرى الـ30 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

نظمت محافظة جنوب سيناء أمسية بدوية، مساء اليوم الأربعاء، احتفالا بالذكرى الـ30 لعودة مدينة طابا إلي الأراضي المصرية بحضور اللواء خالد فوده محافظ الإقليم، وسفير دولة التشيك، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وجمع غفير من مشايخ وعواقل القبائل البدوية.

شهدت الاحتفالية تقديم فرق ثقافة جنوب سيناء عددًا من الفقرات الفنية والاستعراضية المتنوعة والأغاني الوطنية، كما قدمت فرقة شمال سيناء عدد من أغاني التراث السيناوي التي نالت إعجاب الحضور.

وأكد المحافظ خلال كلمته على هامش الاحتفالية، أن ذكرى عودة طابا تستلهم المعارك الحربية التي قادها الجيش المصري لتحرير سيناء بالإضافة إلى المعركة الدبلوماسية التي خاضتها مصر على مدار خمس سنوات لإثبات أحقيتها في هذا الجزء الغالي.