تيريزا ماي: بريطانيا لن تغادر الاتحاد الأوروبي بصفقة يوم 29 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (أ ش أ)
قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في خطاب لها اليوم الأربعاء، إن النواب البريطانيين كانوا لمدة عامين غير قادرين على التوصل إلى طريقة لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، ونتيجة لذلك فإنه من المقرر ألا تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الوقت المحدد بصفقة يوم 29 مارس.
وأضافت ماي، في خطابها بمقر رئاسة الوزراء، أن هذا التأجيل يمثل لها "أسفاً شخصياً كبيراً"، مشيرة إلى أنها لا تعتقد أن الشعب البريطاني يرغب في إجراء استفتاء آخر حول القضية.
وتابعت ماي "لست مستعدة لتأجيل بريكست إلى ما بعد 30 يونيو"، موضحة أن كثرة التعديلات التي تمت مؤخراً في البرلمان لم تمكن النواب من قول ما يرغبون به.
وحثت ماي نواب البرلمان البريطاني على دعم صفقتها حول بريكست .. مشيرة إلى إن البعض يظنون أنها ليست على صواب في السعي إلى استبعاد تمديد المادة 50، الخاصة بمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.
وأنهت ماي حديثها بالتأكيد على أن المشاركة في الانتخابات الأوروبية سيكون "مثيراً للخلاف بشدة".
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