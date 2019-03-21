غافلت الحرس.. متهمة بقضية آداب تقفز من أعلى محكمة 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

غافلت متهمة بقضية آداب الحراسة، وقفزت من أعلى ديوان محكمة أكتوبر، اليوم الأربعاء، وتم نقلها إلى المستشفى.

تلقى العميد محمد رسلان مأمور قسم أول الشيخ زايد، بلاغا من الخدمات الأمنية بمحكمة 6 أكتوبر بسقوط فتاة من علو وإصابتها بكسور متفرقة بالجسم.

وكشفت التحريات الأولية تحت إشراف الرائد كريم سمير رئيس المباحث، أن متهمة تم ضبطها بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب، تم ترحيلها من محبسها لعرضها على النيابة العامة لتجديد حبسها، وأثناء تواجدها في الطابق الأخير، غافلت الحرس وقفزت، مما أسفر عن إصابتها بكسور بالجسم.

تم نقل المصابة إلى مستشفى الشيخ زايد للعلاج، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.