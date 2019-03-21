اخبار العالم

تعيين أول دفعة من المراقبات الجويات في السعودية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)

احتفت شركة خدمات الملاحة الجوية ، اليوم الأربعاء، بتعيين ومباشرة الدفعة الأولى من المراقبات الجويات السعوديات بمركز المراقبة الجوية بجدة، غرب المملكة، والبالغ عددهن (11) فتاة سعودية.

وقالت الشركة في بيان، إن التعيين جاء بعد أن أكمل الفتيات السعوديات دراسة برنامج المراقبة الجوية للفتيات لمدة عام.

Advertisements

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس ريان طرابزوني " أن الشركة تولي توظيف الفتيات في مختلف المهن اهتمامًا بالغًا، انطلاقًا من مساهمتها في رؤية المملكة "2030"، ولدعم المرأة السعودية وتمكينها من العمل في وظائف مختلفة".

وقال طرابزوني: "سعدنا جدًا أن المرأة السعودية ستدخل مجال المراقبة الجوية لأول مرة، وكلنا ثقة في قدراتها، فقد أثبتت كفاءتها في مختلف التخصصات، حيث لمسنا فيهن الجدية والمثابرة منذ التحاقهن في البرنامج الدراسي التأهيلي".

وأعلن طرابزوني أن هناك دفعة أخرى من الفتيات يبلغ عددهن (15) فتاة، يدرسن حاليًا ببرنامج المراقبة الجوية للسيدات، ويمثلن الدفعة الثانية من المراقبات الجويات السعوديات، حيث سيتم تعيينهن في الشركة بعد اجتيازهن للبرنامج بنجاح ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين أول دفعة من المراقبات الجويات في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى