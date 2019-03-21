تعيين أول دفعة من المراقبات الجويات في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)
احتفت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، اليوم الأربعاء، بتعيين ومباشرة الدفعة الأولى من المراقبات الجويات السعوديات بمركز المراقبة الجوية بجدة، غرب المملكة، والبالغ عددهن (11) فتاة سعودية.
وقالت الشركة في بيان، إن التعيين جاء بعد أن أكمل الفتيات السعوديات دراسة برنامج المراقبة الجوية للفتيات لمدة عام.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس ريان طرابزوني " أن الشركة تولي توظيف الفتيات في مختلف المهن اهتمامًا بالغًا، انطلاقًا من مساهمتها في رؤية المملكة "2030"، ولدعم المرأة السعودية وتمكينها من العمل في وظائف مختلفة".
وقال طرابزوني: "سعدنا جدًا أن المرأة السعودية ستدخل مجال المراقبة الجوية لأول مرة، وكلنا ثقة في قدراتها، فقد أثبتت كفاءتها في مختلف التخصصات، حيث لمسنا فيهن الجدية والمثابرة منذ التحاقهن في البرنامج الدراسي التأهيلي".
وأعلن طرابزوني أن هناك دفعة أخرى من الفتيات يبلغ عددهن (15) فتاة، يدرسن حاليًا ببرنامج المراقبة الجوية للسيدات، ويمثلن الدفعة الثانية من المراقبات الجويات السعوديات، حيث سيتم تعيينهن في الشركة بعد اجتيازهن للبرنامج بنجاح ".
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