فرص عمل وإيواء عاجل ومخبز.. محافظ السويس يستمع لشكاوى المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس _ حسام الدين أحمد:

طلب اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس من مدير القوى العاملة توفير 4 فرص عمل للشباب بالمشروعات الاستثمارية، وكلفه بمتابعة شكوى عامل في إحدى شركات القطاع الخاص بعد شكواه من تضرره وتأخر حصوله على مستحقاته.

وكلف محافظ السويس وكيل وزارة الصحة بتحويل شاب إلى المستشفى العام وعلاجه من السمنة المفرطة بسبب حالة مرضية، وتوفير علاج على نفقة الدولة لطفلة وشاب آخر.

كما وافق اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، على طلب مواطن إنشاء "مخبز أفرنجي" في مدينة السلام 1 بحي فيصل، ووجه مديرية التموين بإنهاء الإجراءات اللازمة، وتيسير فتح منفذ جديد للخبز في المدينة الجديدة.

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ورفض المحافظ، الموافقة على ترخيص مخبز بلدي في نطاق حي عتاقة لعدم توافر كافة الاشتراطات المطلوبة.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري لمحافظ السويس اليوم الأربعاء، مع 28 مواطنًا، استمع إلى مطالبهم بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس.

وكلف المحافظ إدارة التسكين ومدير التضامن الاجتماعي عمل بحث اجتماعي لـ4 أسر وتوفير وحدات سكنية لهم في سكن الإيواء العاجل، ووافق أيضًا على صرف مساعدة لـ3 أسر بسبب ظروفهم الاجتماعية الصعبة.