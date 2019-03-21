بعد منعها من فضاء عمومي.. شبيبة النهج: المنع جاء بضغط من وزارة الداخلية بسبب مواقفنا

قالت شبيبة النهج الديمقراطي، اليوم الأربعاء، إنه جرى منعها من عقد مؤتمرها الوطني الخامس بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، من خلال التراجع، في آخر لحظة، عن موافقة مبدئية سابقة.

وكشف الكاتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي، عبد اللطيف زروال، في حديث مع “اليوم 24″، أن قرار المنع طال أيضا، الاستفادة من مركز التخييم بطماريس التابع لوزارة الشبيبة والرياضة، “بضغط من جهات بوزارة الداخلية بحسب مصادر موثوقة”، في سياق ما اعتبره “تضييقا متواصلا” على الفصيل الشبابي لحزب النهج الديمقراطي، المتواجد بشكل مستمر، يضيف المتحدث، “ضمن النضالات الشبابية والشعبية بالمغرب، كحراك الريف وجرادة وغيرها من الاحتجاجات الاجتماعية”، بالإضافة إلى “مواقفه الواضحة اتجاه سياسيات الحكومة”.

واعتبر القيادي اليساري، أن هذا المنع يندرج أيضا، ضمن التضييق على “مختلف القوى الحية والمناهضة للفساد بالمغرب”، مشيرا إلى أن الشبيبة ستسلك المساطر القضائية لكسر هذا التضييق، بالإضافة إلى أشكال احتجاجية سيعلن عنها لاحقا.

وبحسب بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أكدت شبيبة النهج الديمقراطي أنها مصرة على عقد مؤتمرها الوطني الخامس، أيام 22 و23 و24 مارس الجاري بمقر حزب النهج، بعد عدم تمكنها من عقده بفضاء عمومي، داعية “كافة القوى المناضلة إلى التصدي للعدوان على الحقوق والحريات العامة”.