شب حريق، مساء اليوم الأربعاء، بأحد مصانع النسيج بالمنطقة الحرة كزناية بطنجة.
وترجح المعطيات الأولية أن سبب الحريق ناتج عن تماس كهربائي، التهم الآلات المتواجدة داخل المصنع، وتسبب في خسائر مادية جسيمة دون وقوع إصابات.
وفور علمها بالخبر، انتقلت عناصر الوقاية المدنية، إلى المنطقة الصناعية، لإخماد الحريق، الذي يجهل لحدود كتابة هذه الأسطر أسبابه الرئيسية، فيما تحاول عناصر الاطفاء السيطرة على الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب تماس كهربائي.. حريق يلتهم مصنع نسيج في طنجة -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.