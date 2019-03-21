بسبب تماس كهربائي.. حريق يلتهم مصنع نسيج في طنجة -فيديو

شب حريق، مساء اليوم الأربعاء، بأحد مصانع النسيج بالمنطقة الحرة كزناية بطنجة.

وترجح المعطيات الأولية أن سبب الحريق ناتج عن تماس كهربائي، التهم الآلات المتواجدة داخل المصنع، وتسبب في خسائر مادية جسيمة دون وقوع إصابات.

وفور علمها بالخبر، انتقلت عناصر الوقاية المدنية، إلى المنطقة الصناعية، لإخماد الحريق، الذي يجهل لحدود كتابة هذه الأسطر أسبابه الرئيسية، فيما تحاول عناصر الاطفاء السيطرة على الحريق.

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