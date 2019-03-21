بوغبا يرد بطريقته الخاصة على عرض ريال مدريد

قال بول بوغبا، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن الدفاع عن قميص ريال مدريد يبقى حلما يراود جميع اللاعبين، سواء خلال فترة الطفولة أو حتى بعد الاحتراف.

وأوضح بوغبا في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو”، بأن اللعب لريال مدريد لا يمكن لأي لاعب القول بأنه لم يفكر فيه، فاتحا الباب أمام إمكانية تعزيزه لكتيبة الميرنغي، بعد عودة مواطنه زين الدين زيدان لقيادة المجموعة خلفا لسانتياغو سولاري.

وفي جواب مباشر حول إمكانية التحاقه قريبا بقاعة السانتياغو بيرنابيو، رد بوغبا :”حالياً أنا مرتاح جدا مع المانيونايتد ومدربه الجديد، لكن لا يمكن التنبؤ بما سيقع في وقت لاحق، لأن كل السيناريوهات تبقى مفتوحة في عالم الساحرة المستديرة”.