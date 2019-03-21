بعد رسائل إرهابي نيوزيلندا لتركيا.. أردوغان: ستدفع ثمن فعلتك ونحن نعرف كيف نحاسبك

بعد مجزرة نيوزيلندا، التي تضمنت رسائل إلى الدولة العثمانية، خرج الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم أمس الثلاثاء، مطالبا بضرورة أن يدفع منفذ المجزرة ثمن جريمته الإرهابية.

وأكد أردوغان، خلال تجمع جماهري في ولاية “زونفلجاق” التركية، أنّ على الإرهابي أن يدفع الثمن، “وإن لم تحاسبه نيوزيلندا، فتركيا تعرف كيف تحاسبه بشكل من الأشكال”، مخاطباً إياه بالقول: “من أنت يا عديم الأخلاق؟ لقد قتلت 50 شخصا من إخوتنا، الذين كانوا يؤدون العبادة، بكل خسة، ووقاحة، ودناءة”.

يذكر أن وفدا تركيا رفيع المستوى، مكونا من نائب الرئيس، فؤاد أوقطاي، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، وصل، الأحد الماضي، إلى مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية، لمتابعة تداعيات الهجوم الإرهابي على المسجدين.

وأظهرت كتابات قصيرة كتبها منفذ الهجوم، الجمعة الأخير، على السلاح الذي استخدمه، رسائل تحمل دلالات تاريخية مرتبطة بالدولة العثمانية، بالإضافة إلى تخصيص صفحات للحديث عن تركيا، ضمن كتاب من 70 صفحة، تحتضن دوافعَه لارتكاب مجزرة بحق عشرات الأبرياء.

*صحافي متدرب