بريطانيا تقبض على هندي متورط باختلاس 2 مليار دولار

دبي - بواسطة محمد فارس بريطانيا تلقي القبض على رجل أعمال هندي هارب من العدالة بعد تورطه في قضية احتيال على مصرف في الهند تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار. كيف تمكن من مغادرة البلاد على الرغم من منع السفر والتحقيقات الجارية؟ © Getty Images/AFP/C. Khanna Provided by Deutsche Welle

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الأربعاء (20 آذار/ مارس) إلقاء القبض على رجل أعمال هندي هارب، يشتبه بتورطه في عملية احتيال على مصرف في الهند تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار.

وقالت شرطة العاصمة لندن إنه جرى إلقاء القبض على نيراف مودي (48)عاماً في لندن "أمس الثلاثاء (19 آذار/مارس) بالنيابة عن السلطات الهندية". وأضافت الشرطة أنه من المقرر أن يمثل أمام محكمة ويستمنسر اليوم. ويتهم مودي ورجل الأعمال ميهول شوكسي بالتواطؤ مع موظفين في بنك بنجاب الوطني للحصول على قروض بقيمة 2 مليار دولار من كونسورتيوم بنوك.

وكان نيراف مودي، وهو ليس على صلة برئيس الوزراء ناريندرا مودي، وشوكسي قد سافرا للخارج في (كانون الثاني/ يناير )2018، ولم يعودا منذ ذلك الحين. ونفى الاثنان ارتكابهما لأي أمر خاطئ. وهاجمت أحزاب هندية معارضة الحكومة على خلفية تمكن الاثنين من مغادرة البلاد على الرغم من استمرار التحقيقات بشأن القضية. وقال غلام نابي زعيم حزب المؤتمر المعارض عقب القبض على نيراف مودي "من المثير للدهشة كيفية تمكن شخص بارز من مغادرة البلاد عندما تكون هناك تحقيقات جارية بشأن اتهامه بالاحتيال". وأضاف" القيام بذلك مستحيل بدون علم الحكومة".

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وكانت الحكومة الهندية قد تقدمت بطلب لبريطانيا لترحيل مودي في (آب/ أغسطس 2018) وكتب هارديب بوري، الوزير بحكومة مودي تغريدة قال فيها "عجلة العدالة تدور، بعد فيجاي مالاي، القبض على الهارب نيراف مودي في لندن". وأضاف" دلالة واضحة على أن الهند ليست الدولة التي تسمح للمجرمين الاقتصاديين نهب البلاد والتهرب من يد العدالة".

وتواجه حكومة مودي انتقادات لتأخرها في إعادة المجرم الاقتصادي فيجاي مالايا، المتواجد أيضاً في بريطانيا. وكانت محكمة بريطانية قد قضت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بأنه يمكن ترحيل مالايا للهند لمواجهة تهم الاحتيال. وقد تقدم مالايا بطعن على هذا القرار.

ر.ض/ ع.ج (د ب ا)