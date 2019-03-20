أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نعمة افرام أنه "إذا حصلت حرب مع إسرائيل، فإن الموقف الأميركي الذي كان يكون إلى جانب لبنان، نوعاً ما، من حيث الخطوط الحمراء، فإنه لن يكون في المرة المقبلة خطوط حمراء".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت افرام إلى "أنه يجب أن نتوجه كلبنانيين إلى "حزب الله"، لأنه مكون من الدولة اللبنانية وهو حريص على الدولة، والرئيس ميشال عون للدخول باستراتيجية دفاعية".
كانت هذه تفاصيل خبر افرام: يجب التوجه نحو "حزب الله" للدخول باستراتيجية دفاعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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