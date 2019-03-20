فوز حركة أمل وحلفائها بكامل أعضاء نقابة عمال ومستخدمي الاميركية

أعلن المكتب العمالي في حركة "أمل" ببيان، عن "فوز الحركة وحلفائها بكامل أعضاء نقابة عمال ومستخدمي الجامعة الاميركية في بيروت، بنتيجة كاسحة 12 -0". ولفت إلى أن "النقابة الجديدة شكرت جميع العاملين والمستخدمين في الجامعة الاميركية ببيروت على ثقتهم الكبيرة، مؤكدة أن العرس النقابي الديموقراطي الذي حصل اليوم ما هو إلا محطة جديدة تؤكد من خلالها النقابة استمرارها وسعيها الدائم والمتواصل لحماية حقوق جميع الموظفين ومطالبهم، بغض النظر عن إنتماءاتهم الطائفية، السياسية أو الحزبية".

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