فياض: الجميع متمسك بالحكومة وعملها لكن يجب رفع مستوى التضامن الوزاري

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أن "فترة السماح انتهت، فيجب ان نتحمل جميعا المسؤولية على كافة المستوياتفي البلد"، مشيراً الى أنه "الحمد الله انه تشكلت الحكومة وزال التخوف على الوضع الاقتصادي، ولكن هناك خطوات يجب القيام بها ونتمنى ان يكون الموسم السياحي واعدا".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح فياض أن "هناك إمكانية للإنتعاش الإقتصادي والمالي، لكن الدخول الى هذا الأمر يحتاج الى مسار لم نبدأ فيه بعد"، لافتاً الى أن "17 مليار دولار مستحقين على الدولة في العام 2019".

وأشار الى أنه "بآخر جلسة حكومية أقروا مليون و 200 الف دولار لتغطية اشتراك لبنان في معرض النبيذ في ألمانيا، علما أنني سألت في الادارات وقدروا ان الكلفة يجب ان لا تتجاوز ال 200 الف دولار".

وشدد فياض على أن "الجميع متمسك بالحكومة وعملها ونريد ان نرفع مستوى التضامن الوزاري"، مشيراً الى أن "هناك خلافات بين المكونات، لكن الدرس اللبناني الثمين الذي يجب ان لا ننساه انه عندما نرفع مستوى الانقاسم ينخفض مستوى عمل الحكومة".

ورأى ان "المطلوب تنظيم خلافاتنا وان نوسع ارضية التعاون، والكل يجمع على أهمية ذلك"، لافتاً الى "اننا جمعنا المشاريع في اللجنة الوزارية وحولناها الى ملف سيدر، والمشاريع التي نريد تنفيذهاكلها ذات أثر اقتصادي واجتماعي".