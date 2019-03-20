مكاوي جال وحيدر في الشويفات واطلع على أشغال البلدية ومشاريعها

جال محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي في مدينة الشويفات حيث اطلع على الأشغال والمشاريع التي تقوم بها البلدية في كل المناطق والأحياء الواقعة ضمن النطاق البلدي للمدينة، واستهل جولته في زيارة لمركز البلدية، حيث كان في استقباله رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام، رئيس المجلس البلدي زياد حيدر، مدير مكتب النائب طلال أرسلان أكرم مشرفية، نائب رئيس البلدية شديد حنا وأعضاء من المجلس البلدي، إضافة إلى المهندس ابراهيم ابراهيم عن مجلس الإنماء والإعمار وممثلين عن شركة "هومن" المقاول الثانوي لمشروع جر المياه إلى بيروت.

بعد جولة قام بها مكاوي على أقسام البلدية ومكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية، توجه مع رئيس المجلس البلدي والوفد المرافق إلى المجمع الرياضي الذي أنشأته البلدية في منطقة ضهور الشويفات، ثم زار دارة النائب طلال أرسلان في الشويفات - السراي الأرسلانية، ومركز الشويفات الثقافي - الإجتماعي الذي سيبدأ العمل على المرحلة الثانية منه في غضون أيام.

وفي كلمة خلال الجولة، أكد مكاوي "التنسيق المستمر مع البلدية"، واعدا ب"متابعة ملف مشروع جر مياه الأولي إلى بيروت"، مطالبا ب"اتخاذ التدابير الطارئة حفاظا على السلامة العامة قبل اللجوء الى تلزيم متعهد جديد ومعالجة وضع الطرق العامة التي تم حفرها مع الشركة المعنية".