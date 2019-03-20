جابر: أفضل طريقة لمحاربة الفساد عبر تطبيق القوانين

أكد عضو كتلة "التنيمة والتحرير" النائب ياسين جابر أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري قام قام بتأليف لجنة لمتابعة تفعيل القوانين وقام بإعادة تفعيلها في المجلس الجديد"، مشيراً إلى "أنني قمت بإرسال 13 سؤالاً إلى وزارات فيها قوانين لم تطبّق".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت جابر إلى أن "الهدف هو الدفع بلبنان لأن يصبح دولة قانون لأن أفضل طريقة لمحاربة الفساد عبر تطبيق القوانين لأن القوانين توضع من أجل منع المسؤولين من السطو على المال العام".