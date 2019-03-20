لفت مفوض الاعلام في الحزب "التقدمي الاشتراكي" رامي الريس في حديث تلفزيوني إلى انه "في العام 2001 قاد البطريرك مار نصرالله بطرس سفير ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط تفاهما في الجبل وتم تكريسها من خلال زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للشوف وقداس السبت سيأتي لثبيت هذه المصالحة التي تصب في نفس النهج التصالحي الذي أحرزناه بالاضافة إلى التعددية في الجبل".

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كانت هذه تفاصيل خبر الريس: قداس سيدة التلة السبت يأتي لتثبيت مصالحة الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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