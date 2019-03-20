قرطباوي: لا يوجد قضاة بما يكفي لإنشاء محاكم إدارية

أكد وزير العدل السابق شكيب قرطباوي أن "دولة القانون تبنى عبر محاربة الفساد وتطبيق القانون وحسن التشريع وحسن التنفيذ"، مشيراً إلى أن "الجميع مسؤول حيث إن المواطن إما لا ينتخب بزمن الإنتخابات أو يقوم بالتصويت على أساس مذهبي".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت قرطباوي إلى أنه "عندما كنت وزيراً للعدل اقترحت نقل قضاة من القضاء العدلي إلى ديوان المحاسبة"، موضحاً أنه "لا يوجد قضاة بما يكفي لإنشاء محاكم إدارية في لبنان عدا أن بعض الوزراء اعتبروا أنه لا لزوم لمحكمة من درجتين لأن مجلس شورى الدولة كافٍ".

وشدد على أن "الدين وصل إلى مستوى عالٍ لم نعد نستطيع دفع فوائده"، مشيراً إلى أن "الحل بتخفيف المصاريف وجباية كل ما نستطيع جبايته عبر تحسين الإيرادات"، مؤكداً أن "وجود الحكومة حسّن الأجواء وإذا كان لدينا صيف واعد واستطعنا الحصول على بعض المساعدات فإن الأوضاع ستتحسن".