طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى ليل الخميس

أفادت غرفة التحكم ىالمروري بأن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى ليل الخميس حيث يتقلب تدريجياً.
وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات يتوقع تساقط الرذاذ ليلاً خاصة في المناطق الداخلية.
كما توقعت ان يكون طقس الجمعة غائم جزئيًا الى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة على الجبال وفي الداخل. أما السبت فيكون غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات والاستمرار الانخفاض بدرجات الحرارة .
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