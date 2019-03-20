اعتصام لموظفي مستشفى الشحار الحكومي طالب بتطبيق مرسوم السلسلة

أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان ببيان، أنه "بعد مرور اكثر من 7 اشهر على صدور المرسوم التطبيقي الخاص بسلسلة الرتب والرواتب لموظفي المستشفيات الحكومية وعدم تطبيق المرسوم بعدد كبير من المستشفيات الحكومية، اعتصم صباح اليوم موظفو مستشفى الشحار الغربي الحكومي امام مدخل المستشفى لمطالبة ادارة المستشفى بتطبيق مرسوم سلسلة الرتب والرواتب، وناشدوا وزير الصحة العامة جميل جبق بالتدخل والطلب من الادارة تطبيق القانون دون تأخير".

وأشارت الى أنه "تخلل الاعتصام اتصال من رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر بممثلة الهيئة التأسيسية في المستشفى، والذي أكد تضامنه ودعمه للتحرك. كما تواصل عدد من ممثلي الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية بموظفي مستشفى الشحار، والذي تم التأكيد فيه على دعم التحركات في سبيل تطبيق سلسلة الرتب والرواتب".

وأكدت الهيئة التأسيسة وقوفها "الدائم مع التحركات والاعتصامات للمطالبة بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب الذي من أجله ناضلنا جميعا لإقراره، وإيجاد حل جذري لأزمة الرواتب التي يعاني منها اكثر من مستشفى حكومي".