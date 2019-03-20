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توقيف سائق أضرم النار في حافلة تقل أطفالًا في إيطاليا

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أعلنت السلطات الإيطالية أن سائق حافلة تقل تلاميذ مدرسة أضرم النار فيها على مشارف ميلانو احتجاجًا على غرق مهاجرين في البحر المتوسط، ونجا جميع الأطفال قبل أن تلتهم النيران الحافلة.

من جهته، أشار المتحدث باسم الشرطة ماركو بالميري إلى أن السائق إيطالي من أصل سنغالي وكان يردّد بعد القبض عليه "أوقفوا الموت في البحر، سأرتكب مذبحة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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