توقيف سائق أضرم النار في حافلة تقل أطفالًا في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية أن سائق حافلة تقل تلاميذ مدرسة أضرم النار فيها على مشارف ميلانو احتجاجًا على غرق مهاجرين في البحر المتوسط، ونجا جميع الأطفال قبل أن تلتهم النيران الحافلة.
من جهته، أشار المتحدث باسم الشرطة ماركو بالميري إلى أن السائق إيطالي من أصل سنغالي وكان يردّد بعد القبض عليه "أوقفوا الموت في البحر، سأرتكب مذبحة".
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