خارجية روسيا: راضون عن فعالية التنسيق بين روسيا والصين حول سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن "المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، استقبل المبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى سوريا شيه شياو".

ولفتت إلى أنه "تم الإعراب عن الرضى بفعالية التنسيق السياسي الخارجي الوثيق حول سوريا بين روسيا والصين، وتم التأكيد على الدعم المستدام لروسيا والصين لتعجيل التسوية السياسية للأزمة السورية على أساس القرار الأممي رقم 2254".

وأوضحت الخارجية الروسية أنه "في هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة القضاء النهائي على الوجود الإرهابي في الأراضي السورية، والتعاون الدولي لعملية إعادة اللاجئين وإعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، مع ضمان سيادة ووحدة وسلامة أراضي سوريا".