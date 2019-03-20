مقتل 6 عناصر من الشرطة الباكستانية بهجوم لطالبان غربي البلاد

أفادت معلومات صحفية بأن "6 من عناصر الشرطة الباكستانية قتلوا في هجوم استهدف حاجزا لهم في إقليم بلوشستان المضطرب جنوب غربي البلاد، في أحدث هجوم لحركة طالبان في المنطقة"، موضحةً أن "الهجوم وقع في منطقة سنجاوي الجبلية في محافظة زيارت شرق كويتا عاصمة الإقليم".

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