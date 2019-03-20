توسك: تأجيل بريكست لفترة قصيرة ممكن إذا وافق البرلمان البريطاني على الاتفاق

أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ان "تأجيل "بريكست" لفترة قصيرة ممكن في حال وافق البرلمان البريطاني على الاتفاق". وكانت قناة "سكاي نيوز" أفادت بأن "مجلس العموم البريطاني يعقد جلسة استثنائية لمناقشة تطورات اتفاق بريكست بعد طلب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تمديد الخروج من الاتحاد الأوروبي".

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