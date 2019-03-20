الدفاع الروسية: إجلاء نازحي مخيم الركبان السبيل الوحيد لإنقاذهم

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن "إجلاء النازحين السوريين المقيمين في مخيم الركبان قرب الحدود مع الأردن يعتبر السبيل الوحيد لإنقاذهم"، مشيراً إلى أنه "نظرا لعجز الجانب الأميركي عن التصدي لتعسف التشكيلات المسلحة غير الشرعية تجاه النازحين وعدم وجود إمكانية لدى الأجهزة الحكومية وغير الحكومية لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان مخيم الركبان بشكل منتظم، يعتبر إجلاء النازحين من المخيم السبيل الوحيد لإنقاذ أكثر من 40 ألف شخص من مخاطر الجوع والأوبئة".

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