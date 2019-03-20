نتانياهو لرئيس الأركان السابق: كيف تدير دولة وإيران اخترقت هاتفك؟

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هاجم الجنرال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق بيني غانتس، على خلفية اختراق إيران لهاتفه، ونقل معلومات حساسة منه، متسائلاً "أي نوع من المواد حصلت عليها إيران من هاتفك؟".

ولفتت القناة إلى أن نتانياهو سأل "كيف لغانتس أن يدير دولة وإيران اخترقت هاتفه؟".

وأوضحت القناة أن رئيس حزب "أزرق أبيض" غانتس سأل نتانياهو" مستر نتانياهو، لماذا حصلت على 16 مليون شيكل؟".

ولفتت القناة إلى أن "هناك حالة من العراك والسجال الانتخابيين بين نتانياهو وغانتس"، مشيرة إلى أن "نتانياهو هاجم غانتس موضحاً أنه يحاول التخفي من الجمهور الإسرائيلي".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق، بأن أجهزة الاستخبارات الإيرانية اخترقت الهواتف الخاصة برئيس أركان الجيش الأسبق، بيني غانتس، ورئيس الحكومة الأسبق، إيهود باراك.