"الأمن القومي التركي": يجب كشف الجهات المؤججة لمعاداة الإسلام

شدد مجلس الأمن القومي التركي، على "ضرورة الكشف عن الأشخاص والمنظمات والبيئة التي تغذي العقلية العنصرية المعادية للإسلام ومواجهتها"، مديناً "الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا".

وحذر المجلس من أن "غض الطرف عن معاداة المسلمين والإسلام، التي تتحول إلى عنف وإرهاب، سيمهد لوقوع هجمات مماثلة".