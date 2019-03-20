المفوضة السامية لحقوق الانسان: أكثر من 24 مليون يمني يحتاجون للمساعدات

أعلنت المفوضة السامية لحقوق الانسان ميشال باشليه أن "أكثر من 24 مليون يمني يحتاجون إلى المساعدات". وخلال كلمة أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف، لفتت باشليه إلى أن "الغارات الجوية والألغام الأرضية تواصل قتل وتشويه المدنيين في جميع أنحاء اليمن".

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