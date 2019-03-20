حريق فى ولاية تكساس الأميركية يدمر 11 صهريجا لتخزين البتروكيماويات

أعلن مسؤولون بشركة "إنتركونتننتال تيرمينالز" الأميركية أن "حريقا اندلع في موقع لتخزين البتروكيماويات خارج هيوستن بولاية تكساس الأميركية، ودمر 11 صهريجا ضخما قبل السيطرة عليه".
ولم تحدد الشركة سبب الحريق حتى الآن، لكن المسؤولين أعلنوا عن بدء تحقيقات يجريها مسؤولون محليون. وكان بالإمكان رؤية الحريق من على بعد عشرات الأميال.
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