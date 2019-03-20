ماي: لا أريد تمديد الخروج من الإتحاد الأوروبي إلى ما بعد 30 حزيران

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "أنني لا أريد أن أمدد موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 30 حزيران المقبل"، مشيرة إلى أن "تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مثير للقلق".

وخلال كلمة متلفزة، لفتت ماي إلى "أننا لن نخرج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 29 من آذار الحالي وهذا أمر يدعو للأسف"، موضحة أنه "حان الوقت ليقرر البرلمان البريطاني مصير اتفاق بريكست".

وشددت ماي على "أنني طلبت من الاتحاد الأوروبي تأجيل البريكست إلى 30 من حزيران"، معتبرة "أنني لا أريد استفتاء ثانيا بشأن بريكست"، متننية أن "يدعم النواب الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي".